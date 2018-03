FPÖ: „Hat keinen Sinn, Köpfe infrage zu stellen“

„Diskrepanz, was die Wirtschaft braucht und der Arbeitsmarkt bietet“

Für die Sozialministerin gebe es ein „strukturelles Problem“ am Arbeitsmarkt. Daher müsse das AMS auch mehr im Bereich der Qualifizierung von Arbeitslosen tun. Es gebe nämlich „eine Diskrepanz, was die Wirtschaft braucht und der Arbeitsmarkt bietet“. Die OECD und der Rechnungshof hätten etwa empfohlen, dass mehr AMS-Berater in die Unternehmen gehen. Dafür sei nun die neue Initiative „Job Aktiv“ gegründet worden. Die soll die eingestellte „Aktion 20.000“ - ein Prestigeprojekt der SPÖ - ersetzen. „Davon sollen nicht nur Langzeit- oder ältere Arbeitslose profitieren, sondern alle“, so Hartinger-Klein. Sie verwies darauf, dass im AMS-Förderbudget 2018 mit 3633 Euro pro Arbeitslosem mehr Mittel zur Verfügung stehen als 2017 mit 3219 Euro.