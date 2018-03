Ich, der „Smartphone-Zombie“

Das Handy ist ja nahezu zum „besten Freund“ geworden. So scheint es. Auch bei mir – dem „Smartphone-Zombie“. Im Auto, in der Straßenbahn, am Gehsteig, am Esstisch – ja sogar im Bett ist das Handy ein ständiger Begleiter. „Tu das Handy endlich weg!“, liegt auch mir meine Freundin immer öfter im Ohr. Zu recht? Allerdings – wie ich nach einem vierwöchigen Selbsttest weiß.