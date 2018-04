Wunderschöne Plätze in Wien, die fast keiner kennt

Am Rande von Simmering in der Nähe vom Schloss Neugebäude liegt ein herrliches Kleinod. Der Bio-Feigenhof am Himmelreich. Der Name der Adresse ist passend, da man sich im Garten tatsächlich sein persönliches Stück vom Himmel in Form von Bio-Obst mit nach Hause nehmen oder den Tag im wunderschönen Garten genießen kann. Von Juli bis Oktober gibt es frische Feigen, im Glashaus wachsen aber auch allerhand andere Obst- und Gemüsesorten. Im kleinen Shop gibt es selbstgemachte Kuchen, Marmeladen, Chutneys und vieles mehr zu kaufen.