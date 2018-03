Olympia-Sportler wurden vom Land Tirol geehrt

2000 Tiroler Sportvereine

„Das Land Tirol unterstützt den Sport in allen Facetten“, betonte LHStv Geisler und verwies auf mehr als 2000 Tiroler Sportvereine. Ein besonderes Anliegen ist dem Sportreferenten ein umfangreiches Bewegungsangebot an den Schulen und die Förderung des Sportnachwuchses im Rahmen des Schulsport- und Talenteservice. Das Land Tirol unterstützt auch die Sportinfrastruktur in den Gemeinden. In den kommenden drei Jahren stehen dafür drei Millionen Euro zusätzlich zur Verfügung. „Damit wir unserem Ruf als Sportland Nummer eins der Alpen gerecht bleiben und auch künftig solch großartige sportliche Leistungen feiern können, ist die gezielte Sportförderung wesentlich“, so LH Platter.