Nick Noltes Tochter (11) spielt seine Enkelin

„Absoluter Glücksfall“

Doch Schweiger ist sich sicher: „Die ist es, das habe ich gleich gesehen. Das ist ein Mädchen, das ist als Engel auf die Welt gekommen. Sophie leuchtet. Ein absoluter Glücksfall!“ Zunächst musste allerdings Sophies Mutter überzeugt werden, wie Schweiger erzählt. Weiteres Highlight: Hollywood-Star Matt Dillon wird in „Honey In The Head“ Amandus‘ Sohn Niko spielen.