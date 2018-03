Die Reisegewohnheiten der Österreicher

Reisebüros gewinnen wieder an Bedeutung

Besonders Auslandsreisen sind beliebt, die wieder vermehrt über Reisebüros und -veranstalter gebucht werden. Diese gewinnen also wieder an Bedeutung. Den Grund hierfür sieht Laimer unter anderem in den verbesserten Sicherheitsleistungen bei Reisen über Veranstalter oder Büros, etwa im Falle von Flugausfällen oder Naturkatastrophen.