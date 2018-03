Österreicher tappten 2017 häufig in die Abo-Falle

2017 hat sich die Falle mit betrügerischen Streaming-Plattformen für Filme stark verbreitet, die über Dutzende unterschiedliche Internetadressen erreichbar sind. Will der User das angebliche Angebot nützen, wird er angehalten, sich zu registrieren. Wenige Tage später erhält der Verbraucher eine E-Mail. Darin wird behauptet, dass er sich für ein kostenpflichtiges Abonnement registriert habe und die Gratis-Testphase abgelaufen sei. In den jüngsten Fällen wurden 358,80 Euro gefordert. In Wahrheit ist aber kein gültiger Vertrag zustande gekommen.