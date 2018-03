Mit City4U zum „4GAMECHANGERS“-Festival in Wien

# Freitag, 20. April

Das Intro in den Tag bestreitet das talentierteste Brüderpaar unter den jungen Nachwuchspianisten Emil & Max Weller. Danach geht es weiter mit einem Gänsehautmoment, wenn der heimische Shootingstar Ina Regen „Wie a Kind“ auf der Main Stage performt. Mit ihrer Stimme überzeugte Mathea vor zwei Jahren die Jury von „The Voice of Germany“, nun mit ihrem Debut die Besucher des 4GAMECHANGERS-Festivals. „Falco goes school“ war das Siegerprojekt des 4Music-Awards vom 4GAMECHANGERS-Festival 2017. Der Falco goes school-Chor entertained gleich zwei Mal auf der Main Stage. Das einzigartige Projekt T21BÜNE bezaubert mit einer gamechanging Tanzperformance. Beatboxerfii wird aufmerksamkeitsstark das Finale der großen offiziellen A1 Austrian eSports League intonieren. Ebenfalls übers Fernsehen wurde Thomas David bekannt, der seitdem als Fixstern am österreichischen Pophimmel gilt. Einen special Song haben sich PULS 4-Moderator Chris Stephan und Rapper Wendja extra für das 4GAMECHANGERS-Festival einfallen lassen. Julian le Play hat für seinen Auftritt mittlerweile drei Alben im Gepäck, mit denen er auch zum Dauergewinner bei Österreichs wichtigstem Musikpreis avancierte. Eric Papilaya kennt man, nun stellt er sein neues Projekt Q vor. Auch am Abschlusstag übernimmt die Partynacht DJ MITTONE.