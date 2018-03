100 Tage Türkis-Blau: Kein Welpenschutz mehr

100 Tage Schonfrist werden traditionell einer neuen Regierung zugestanden, um sich in ihrem neuen Amt einzufinden, sich aufzustellen und erste Schritte am politischen Parkett zu machen, bevor sich eine erste seriöse Bilanz ziehen lässt. Dieser Tage war es für die türkis-blaue Regierung so weit und sie feierte ihren runden Geburtstag – ab jetzt zählt‘s also wirklich.