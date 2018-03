ORF stellt „Brieflos-Show“ und „Bingo“ ein!

Und obwohl künftig die Gewinnmöglichkeit „Brieflos-Show“ in den Losen wegfällt, ist es wohl auch nach 2018 mit dem Drehen am Rad noch nicht ganz vorbei: „Wenn Sie heute ein Brieflos kaufen und es steht ‘Brieflos-Show‘ drinnen, dann haben Sie ein Recht, das drei Jahre lang in Anspruch zu nehmen“, verwies Himmelbauer auf die gesetzlichen Vorgaben. Die Lotterien müssen für diesen Zeitraum auch nach Ende der „Brieflos-Show“-Ausstrahlung den Leuten diese Gewinnmöglichkeit bieten.