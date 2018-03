16-Millionen-Einkaufstempel, aber Toiletten fehlen

Mit großem Pomp und vielen Ehrengästen wurde das neue, „hochmoderne“ Areal am Ortsrand von Siegendorf eröffnet. Doch neben Glanz und Glorie dürften die Verantwortlichen auf die einfachsten Bedürfnisse der Kunden vergessen haben. Denn Toilettenanlagen wurden im Bereich der Geschäfte keine installiert. „Wir waren fast den ganzen Vormittag hier, und dann kann ich auf dem Parkplatz meine Notdurft verrichten. Das kann wirklich nicht wahr sein“, so ein erboste Kundin. Am Parkplatz stehen nämlich nun rasch herangekarrte WC-Anlagen. Die Verantwortlichen reagierten nach Anfrage der „Krone“ rasch. Peter Krenmayr erklärt: „Wir haben bereits ein Lösung gefunden. Bald gibt es eine eigene öffentliche Toilette.“