Hasenbabys brauchen jetzt unsere Hilfe

Herka weiter: "Ich verstehe außerdem nicht, dass einige Vereine dazu aufrufen, verwaiste Wildtierbabys nicht mitzunehmen, weil die Mutter noch in der Nähe sein könnte. Wer nicht extra Wildtiere sammeln geht, trifft nicht zufällig auf ein junges Tier, das grundlos alleine ist. Es befindet sich in einer Notsituation und braucht Hilfe." Statt Futter bittet Claudia Herka derzeit um Geldspenden. Denn Wildtiere benötigen Spezialnahrung, die es im Handel nicht zu kaufen gibt. Spenden an IBAN: AT78 3300 0000 0103 4974.