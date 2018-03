Bayern-Stars wollten Tuchel nicht als Trainer

Kuriose Trainingsmethoden

Auch andere Spieler fürchten seine akribische und penible Art. Tuchel ist für seine kuriosen Trainingsmethoden bekannt. Ernährung ist ein großes Thema, so hatte der 44-Jährige u.a. beim BVB einen eigenen Ernährungsplan erstellt. Chips, Pizza Cola, Weizen und Getreide waren tabu. Zudem hat er die Bewegungen und Laufeinheiten seiner Spieler per GPS aufgezeichnet. Auch Gehirntraining stand an der Tagesordnung.