„Vier Pfoten“ vereinen Löwen aus bulgarischem Zoo

Die Tierschutzorganisation „Vier Pfoten“ ermöglicht einem weiteren Löwen aus einem bulgarischen Zoo ein besseres Leben. Löwe „Ivan-Asen“ ist am 25. März wohlauf in der Großkatzenstation „Felida“ in den Niederlanden angekommen. Ein „Vier Pfoten“-Team hatte ihn Ende 2017 gemeinsam mit vier weiteren Löwen aus den schrecklichen Zuständen in dem illegalen Inzuchtoo in Razgrad, Bulgarien, gerettet und vorübergehend im Zoo in Sofia untergebracht. Ziel der bevorstehenden Arbeit mit „Ivan-Asen“ ist es nun, ihm die intensive Pflege zukommen zu lassen, die er braucht, nachdem er in seinem jungen Leben bereits viel Leid erfahren musste.