Feuerteufel legte Brand und ließ sich dann retten

Vier weitere Brandlegungen

Bei der Einvernahme gab der Mann nicht nur diese Straftat zu, sondern auch noch weitere Brandlegungen im Mehrparteienhaus. So versuchte er bereits am 23. Dezember des Vorjahres, ebenfalls mit einem Feuerzeug, einen im Hausgang abgestellten Kinderwagen zweimal in Brand zu stecken. In beiden Fällen kam es zum Einsatz von Rettung, Feuerwehr und Polizei. In zwei anderen Fällen versuchte er, im Wohnhaus eine Pinnwand sowie einen Postkasten in Brand zu setzen, was ihm aber zum Glück nicht gelang.