ÖVP Oberösterreich zelebriert ein Jahr LH

Ein Jahr Landeshauptmann Thomas Stelzer ist ja nicht nichts, meint ÖVP-Landesgeschäftsführer Wolfgang Hattmannsdorfer – weshalb die OÖVP nun das Gegenteil von nichts macht: Sie zelebriert den Jahrestag (6. April) „auf allen Medienkanälen und flächendeckend in Oberösterreich“. So etwa durch nebenstehendes Plakatsujet auf 430 Großflächen- und Citylight-Standorten und dann auch in ÖVP-Schaukästen im ganzen Land.