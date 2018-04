Gewinnt mit City4U eine Lattissima von De‘Longhi!

ACHTUNG:City4U verlost eine Nespresso Lattissima One von De’Longhi! Was ihr dafür tun müsst? Einfachunsere City4U- Facebookpage LIKEN und KOMMENTIERT bei unserem Foto (Facebook- Link folgt unten) von der Nespresso Lattissima One von De’Longhi- auch per Mail könnt ihr mitspielen! Einfach an office@city4u.at mit dem Betreff „ Nespresso Lattissima One von De’Longhi “schreiben, wieso ihr gewinnen wollt!