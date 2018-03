Zwölf Pöltl-Punkte gegen Denver hier im VIDEO

Jakob Pöltl ist in der Nacht auf Mittwoch ein entscheidender Faktor beim 55. Saisonsieg der Toronto Raptors in der National Basketball Association (NBA) gewesen. Der Wiener trug zum 114:110 gegen die Denver Nuggets zwölf Punkte bei, die er allesamt im Schlussviertel erzielte. Mit acht Rebounds in 18:27 Minuten Spielzeit war er außerdem stärkster Akteur seines Teams an den Brettern.