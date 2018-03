Freundin des Attentäters von Frankreich inhaftiert

Nach dem Anschlag in Südfrankreich, bei dem vier Opfer ums Leben kamen, ist ein Ermittlungsverfahren gegen die Mitbewohnerin des getöteten Attentäters eingeleitet worden. Die 18-Jährige werde der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung beschuldigt, hieß es aus Justizkreisen in Paris. Sie sei vorläufig festgenommen worden.