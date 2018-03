Hasenhüttl Platzhalter für Pochettino?

10 Millionen Euro - so viel muss ein Klub hinblättern, will er Ralph Hasenhütte als Cheftrainer engagieren. Bayern München will das offenbar durchziehen. Die „Bild“ entwickelt dazu ein interessantes Szenario. Dem Gedankenspiel eines Kolumnisten zufolge könnte Hasenhüttel zwei Jahre lang nur als „Platzhalter“ fungieren - bis Mauricio Pochettino an die Säbener Straße gelotst wird.