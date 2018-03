Später Elfmeter rettet Italien gegen England

Englands Nationalmannschaft hat sich im Test gegen Italien mit einem 1:1 begnügen müssen. Jamie Vardy brachte die Hausherren am Dienstag im Wembley-Stadion in der 26. Minute in Führung, der späte Ausgleich per Elfmeter von Lorenzo Insigne (87.) war nach Meinung der Engländer umstritten. Der Strafstoß wurde erst per Videobeweis gegeben.