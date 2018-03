Jesus-Goldtor! Brasilien beendet Deutschland-Serie

Brasilien hat in einem freundschaftlichen Testspiel gegen den regierenden Weltmeister Deutschland einen Prestigesieg geholt. Im Duell des vierfachen mit dem fünffachen Weltmeister setzte sich der Rekordchampion aus Südamerika am Dienstag in Berlin mit 1:0 durch. Gabriel Jesus erzielte in der 38. Minute per Kopf den einzigen Treffer des Abends.