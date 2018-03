Schweiz deklassiert WM-Teilnehmer Panama mit 6:0

Vier Tage nach dem Sieg in Griechenland hat die Schweizer Fußball-Nationalmannschaft auch das zweite Testspiel des Jahres gewonnen. In Luzern deklassierte sie am Dienstag Panama im Vergleich zweier WM-Teilnehmer mit 6:0. Obwohl die Schweizer mit einer verstärkten B-Mannschaft antraten, hatten sie mit den Lateinamerikanern von Beginn weg keine Probleme.