Touristin erkrankt: Feuerwehr schneidet Bus auf

Zu dem Rettungseinsatz war es am Dienstagnachmittag gegen 14.45 Uhr am Parkplatz beim Hauptbahnhof gekommen. Da sie mit der Rettungstrage in dem Doppeldecker nicht die engen Stiegen hinuntertransportiert werden konnte, mussten die Einsatzkräfte das Verdeck aufschneiden und die Frau mit der Drehleiter bergen, sagte Feuerwehrsprecher Christian Feiler. Die Dachplane hatte sich nicht anders öffnen lassen, betonte Feiler. Insgesamt habe der Einsatz für die Feuerwehr nur wenige Minuten gedauert.