Allianz zur Stärkung des Flughafens

„Ich freue mich als Österreicher, dass wir deutsche Verbündete haben, die für die Standortfrage Salzburg eintreten. In der Vergangenheit war ja leider nicht so klar, wie sich die Bayern in dieser Frage verhalten.“ Er verortet vor allem Eigeninteressen von Seiten der CSU in Hinblick auf den Münchner Flughafen. Das würde aber zu Ungunsten einer Standortqualität für beide Seiten gehen. „Ich brauche keine Studie“, so Schellhorn, „um zu wissen, dass bei den Fliegern aus Salzburg rund jeder zweite Passagier aus Bayern stammt.“