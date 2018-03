Zeke: Die Auferstehung der wildesten Punkrock-Band

Das Comebackalbum „Hellbender“ hätte eigentlich schon im Herbst 2017 erscheinen sollen, verschob sich aus diversen Gründen aber mehrmals nach hinten. Für Zeke ergab sich dadurch die Gelegenheit, sich mit Touren in den USA und auch Europa (darunter ein schweißtreibender Juli-Gig in der Wiener Arena) wieder ins Gedächtnis der alten Fans zu spielen. „Es verging inzwischen so viel Zeit, dass ich mir gar nicht mehr sicher war, ob überhaupt wer zu unseren Konzerten kommen würde. In den USA ging alles ganz gut, in Europa sogar noch besser. Es war in vielen Ländern auch eine Art Wiedergutmachung, denn in Spanien, Italien oder Frankreich spielten wir damals furchtbare Shows. Dieses Mal war die Stimmung aber stets am Kochen.“