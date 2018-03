Fußgängerin in London von Ziegeln getroffen

Eine zu diesem Zeitpunkt an der Baustelle für Luxusapartments vorbeigehende Passantin wurde von dem herabstürzenden Baumaterial getroffen und schwer verletzt. Die junge Britin wurde ins Spital eingeliefert, wo Ärzte seither um ihr Leben kämpfen. Noch befinde sich die Frau laut britischen Medien in kritischem Zustand, hieß es am Dienstagabend.