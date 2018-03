U19-Team nach 2:2 gegen Dänemark gescheitert

Österreichs U19-Team hat die Teilnahme an der EM im Juli in Finnland verpasst. Die Mannschaft von Coach Martin Scherb musste sich am Dienstag in Silkeborg gegen Gastgeber Dänemark mit einem 2:2 zufriedengeben und schloss damit die Gruppe 7 als Dritter ab. Die Türkei als Pool-Sieger löste das Endrunden-Ticket.