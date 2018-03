Baustart für Baumwipfelpfad am Grünberg

Los geht’s: Um 5,2 Millionen Euro wird in den nächsten Wochen am Grünberg in Gmunden eine neue Attraktion errichtet. Am gestrigen Dienstag fand der offizielle Spatenstich für den Baumwipfelpfad samt 39 Meter hohem Aussichtsturm statt. Die Besucherzahlen am Grünberg sollen so jährlich verdreifacht werden!