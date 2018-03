Reform: Neue Regeln in Champions und Europa League

Bisher war es nur möglich, einen Spieler für Europacup-Einsätze nachzumelden, der schon in der Hinrunde für ein anderes Team in der Champions oder Europa League spielberechtigt war. In diesem Jahr musste deshalb beispielsweise der Stöger-Klub Borussia Dortmund entscheiden, ob es Verteidiger Manuel Akanji oder Stürmer Michy Batshuayi nachmelden wollte. Beide waren im Winter verpflichtet worden und hatten jeweils in der Hinrunde für ihre Ex-Klubs in der Champions League gespielt.