Biber-Schutz im Poeschlteich bleibt

Biber stehen unter Naturschutz, werden aber in manchen Gegenden mittlerweile zur Plage. Während die Nager in Gallspach das Schloss gefährden und deshalb entfernt werden dürfen, wir berichteten, hat das Landesverwaltungsgericht nun einen ähnlichen Antrag für den Poeschlteich in Rohrbach-Berg abgelehnt.