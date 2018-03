Einmal übers Wasser schreiten

Als Hoffotograf sieht er sich aber nicht. Vielmehr als Künstler in fremder Mission mit einer eigenen Vision. Der 70-jährige beschränkt sich nämlich nicht nur aufs Fotografieren, sondern sucht mit Christo auch nach geeigneten Orten für seine Werke, koordiniert den Aufbau und besorgt sämtliche Materialien. Aktuell ist er als Projektleiter in London am Werk. Dort arrangiert Christo am Serpentine-See im Hyde-Park Ölfässer zu einer 20 Meter hohen Mastaba, die am 20. Juni präsentiert werden soll. Deshalb hat er den Salzburger Galeristen zur Vernissage auch kurzfristig abgesagt. Seine Fotografien sollte man in der Münzgasse aber dennoch in Augenschein nehmen, man hat nämlich wirklich das Gefühl man würde über die „Floating Piers“ spazieren.