Katze saß bis zur Rettung vier Tage auf Mast fest

Vier Tage lang ist eine Katze in Phoenix im US-Bundesstaat Arizona auf einem Telefonmasten festgesessen. Bei der lokalen Feuerwehr standen die Telefone nicht still. Allerdings schlug ein Rettungsversuch mit einem Eimer fehl. Schließlich hatte ein Nachbar Erbarmen mit der gestrandeten Katze. Er kletterte auf den neun Meter hohen Mast und holte den Vierbeiner herunter. Die Besitzer der Katze hatten ihr Haustier gar nicht vermisst. Erst per Facebook-Video erfuhren sie von der Misere ihres Lieblings ...