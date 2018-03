Diebstahls-Opfer sucht Audi selbst in Tschechien

Videoaufzeichnung

Nach dem Grenzübertritt in Dobersberg bestätigte ihm ein Casino-Besitzer in Zlabings (Slavonice), dass Audi und Dacia die Grenze am 15. März um 9.16 Uhr passiert hatten. Der Unternehmer hatte dazu eine Videoaufzeichnung. „Bei einer Tankstelle in Datschitz (Dacice) sind dann beide Fahrzeuge um 9.58 Uhr zugefahren“, erklärt Pum. Auf dem Video der Tankstelle ist zu beobachten, dass der Fahrer die Autotür nur angelehnt und offenbar den Motor während des Tankens laufen hat lassen. „Ohne Schlüssel hätte er die Autotür nicht mehr einfach öffnen und den Wagen ohne Weiteres neu starten können.“