Nordkoreas Kim auf geheimer China-Mission

Wilde Spekulationen gibt es um eine geheime China-Mission von Nordkoreas Diktator Kim Jong Un. Alles deutet darauf hin, dass er persönlich mit dem traditionellen grünen Luxuszug der nordkoreanischen Machthaber nach Peking gereist ist. Auch die China-Visiten von Kims Vater Kim Jong Il, als dieser noch der Machthaber in Nordkorea war, wurden traditionell immer erst bestätigt, wenn dieser bereits wieder in seiner Heimat war. Die Chinesen empfingen den geheimen Gast jedenfalls am Dienstag mit höchstem Staatsprotokoll. Es ging mit Sicherheit um Nordkoreas Atomprogramm.