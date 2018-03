Marko Arnautovic hat die Haare schön!

Fußball-Ass Marko Arnautovic glänzte im Klagenfurter Wörthersee-Stadion beim Test gegen Slowenien. Nicht nur mit seinen zwei Treffern – auch mit seiner neuen Haarpracht. Die ließ sich „Arnie“ nämlich erst am Vorabend des Spiels färben! Weil sie ihm plötzlich zu gelb gewesen waren, beorderte er noch um 22 Uhr die Friseure des Klagenfurter Salons „Kuss & Kuss“ ins Seepark Hotel auf sein Zimmer. „Wir sind ausgerückt und haben ihm die Haare blondiert – ein super lässiger Kerl“, erzählt Chef Ingo Kuss. Wie man sah, hat der Graustich in seinen Haaren dann noch viel Glück gebracht – den 3:0-Endstand besorgte „Arnie“ ja sogar per Kopfball.