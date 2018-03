Fischer werden „bleifrei“

„Bleifrei“ – was bei Benzin schon ganz normal ist und bei den Jägern zumindest teilweise gesetzlich geregelt ist, wird auch bei den 90.000 Anglern in Oberöstereich „en vogue“. Einige Bewirtschafter verbieten schon, Blei als Wurfgewichte zu verwenden. Etwa am Brandstätter-See in Hartkirchen im Bezirk Eferding, wo ab kommendem Jahr die Fischer mit Steinen oder Stahl auswerfen werden.