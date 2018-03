Räuber überfallen Lokal in NÖ mit Bundesheer-Waffe

Nachdem zwei Österreicher (19 und 23) in einem Lokal in Wien-Meidling gegessen hatten, sollen sie es mit gezogenen Pistolen ausgeraubt haben. Ein anonymer Tipp brachte dann Beamte auf eine heiße Spur in Niederösterreich. Denn eine der Schusswaffen war bereits im Februar bei einem Einbruch in die Radetzky-Kaserne in Horn erbeutet worden …