Anna von Hausswolff durchschritt finsteres Tal

Befreiungsschlag

„Die Songs sind an diesem für mich schlimmen Ort entstanden, aus dem ich mich schlussendlich aber befreien konnte“, versucht die Sängerin nochmals eine Beschreibung des Zustands, in dem sie sich die vergangenen Monate befand. „Die Musik, aber auch meine Familie und Freunde halfen mir dabei. Ich konnte die Stücke plötzlich neu entdecken.“ Seinen Teil dazubeigetragen hat auch Produzent Randall Dunn, den man von seinen Arbeiten für extreme Bands wie Sunn O))) oder Wolves In The Throne Room kennt. „Er hatte einfach eine andere Art aufzunehmen, als ich es vorher gewohnt war.“