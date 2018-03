64 Cannabispflanzen in Wohnung sichergestellt

Wohnung nur zwecks Anbaut gemietet

Bei einer freiwilligen Nachschau in der angemieteten Wohnung wurden die Polizisten dann erst so richtig fündig: Sie stellten zwei professionell angelegte Cannabis-Indooranlagen mit insgesamt 64 Cannabispflanzen, die in voller Blüte standen, sicher. Nach Aussage der beiden Beschuldigten hatten sie die Wohnung eigens zum Zwecke des Anbaus der Pflanzen angemietet. Sie werden angezeigt.