Mädchen (9) stürzte sechs Meter aus Sessellift

Erst am 5. März hatte es in Wagrain einen ähnlichen Vorfall gegeben. Dort waren vier zehnjährige Schüler aus Dänemark im Topliner-Vierer-Sessellift nach oben gefahren und hatten den Socherheitsbügel zu früh geöffnet. Einer der Buben verlor das Gleichgewicht und stürzte drei Meter ab. Der Bub brach sich dabei den linken Unterarm. Den Lehrern konnte kein Vorwurf gemacht werden. Sie hatten die Kinder genau angewiesen – ebenso wie nun in Maria Alm.