WC-Kanal in Klagenfurt irrtümlich zubetoniert

Am Samstag zu Mittag wurde das Problem erstmals akut. „Unsere WC’s waren plötzlich verstopft“, erzählt Marktleiter Peter Zwanziger. Schnell war das Fehlerteufelchen gefunden. „Eine Baufirma hat offenbar irrtümlich einen Kanal zubetoniert“, so Thomas Müller von 9022 Immobilien, die die Errichtung des Vitaneums plus Tiefgarage in Auftrag gegeben hat.