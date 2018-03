Räuber bedrohte zwei betagte Damen mit Pistole

Ein unbekannter Mann hat am späten Montagabend im Salzburger Stadtteil Parsch auf offener Straße zwei Frauen überfallen. Der Täter war seinen beiden Opfern zuerst gefolgt und bedrohte die 60-Jährige und die 67-Jährige dann mit einer Faustfeuerwaffe. Er forderte in gebrochenem Deutsch Geld und flüchtete mit Beute in geringer Höhe in Richtung Volksgarten.