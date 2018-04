Als Lokführer mit der Liliputbahn durch den Prater

Für Albin Michlmayr war das Interesse an Eisenbahnen schon in Kindertagen da. „Ich habe Maschinenbau studiert und dann am BFI unterrichtet. Ein alter Studienkollege von mir hat hier gearbeitet und ich habe erstmal geringfügig begonnen. Seit eineinhalb Jahren bin ich nun fix angestellt“, erzählt er. Für die Diesellok müsse man eine interne Schulung und Prüfung ablegen. Bei der Dampflok - dem Highlight für Lokführer und Fahrgäste - ist das spezifischer. „Laut Gesetz ist man Kesselwärter. Da kommt auch der TÜV und man muss die entsprechende Prüfung bestehen, um mit der Dampflok fahren zu dürfen“, erläutert Michlmayr.