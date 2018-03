Bis zu 4000 Osterfeuer angekündigt

„Viele Leute rufen an und wollen zur Schleppe kommen – allerdings wird es nach acht Jahren kein Feuer und keine Bühne geben“, bedauert Veranstalter Manfred Dobesch. Der Grund: Wegen des Verbotes habe man im Vorjahr einen Verlust in fünfstelliger Höhe eingefahren – während rund um Klagenfurt sehr wohl Feuer erlaubt waren. „Es ist schade, dass es so kaputt gemacht wurde.“