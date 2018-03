Linzer Ehepaar getötet: Mohamed M. angeklagt

Zahlreiche Postings in sozialen Medien

Weil er nicht die erwartete Unterstützung bekam, fühlte er sich zunehmend vom Staat und als Ausländer sowie Moslem ungerecht behandelt. Aus Protest verfasste er zahlreiche Postings in sozialen Medien. In diesen verherrlichte er die Ideologie des IS, hieß Terroranschläge gut, gab Durchhalteparolen an IS-Kämpfer aus und schwor dem IS-Anführer Abu Bakr al-Baghdadi die Treue. Das geschah allerdings alles einseitig, es gab keinen Kontakt oder Informationsaustausch, ergaben die Ermittlungen. Einen Zusammenhang der Bluttat mit dem IS oder anderen Terrororganisationen schließt die Staatsanwaltschaft deshalb aus.