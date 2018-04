Die wirklich schmutzigen Geheimnisse der Stars

Überall in Kristen Stewarts Wohnung: Zigarettenstummel

Putzfimmel? Nicht mit Kristen Stewart! Wie eine Haushälterin der „Twilight“-Beauty erklärte, würde die Schauspielerin ihre Zigarettenstummel nicht wie die meisten von uns im Aschenbecher entsorgen. Stattdessen könne man diese überall in der Wohnung finden: in Blumentöpfen, in der Dusche und - unglaublich, aber wahr - sogar im Kühlschrank.