In der Blauen Lagune tut sich etwas

Neue Dimensionen

Schließlich steht da noch ein ganz spezielles Projekt in den Startlöchern, das bereits bei seiner Ankündigung viel Aufsehen in der Branche erregt hat. In Kürze erfolgt nun der Spatenstich für dieses gewaltige Vorhaben: Die Blaue Lagune wird zu einer umfassenden Ausstellungs-, Beratungs- und Event-Plattform rund um Bau, Sanierung, Modernisierung und Immobilien. „Mit diesem Projekt bieten wir Lösungen für alle Bedürfnisse des Bau- und Immobilien-Marktes und seiner Kunden, sowohl im privaten als auch im gewerblichen Bereich – und das ganzjährig an einem hervorragenden Standort“, erläutert Erich Benischek, Gründer und geschäftsführender Gesellschafter der Blauen Lagune, die Strategie hinter dem einzigartigen Konzept.