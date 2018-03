Ruttensteiner arbeitet „intensiv“ mit Alaba

Alaba hatte vergangenen Freitag im Test gegen Slowenien (3:0) in Klagenfurt per Freistoß sein erstes Länderspieltor seit zweieinhalb Jahren erzielt. Die Reise zum Auftritt am Dienstagabend in Luxemburg machte der 25-Jährige nicht mit. Teamchef Franco Foda hatte Alaba aus Regenerationsgründen vorzeitig aus dem ÖFB-Kader entlassen.