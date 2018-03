Kaley Cuoco zeigt, was sie drunter trägt

Am liebsten verbringt Kaley Cuoco ihre Zeit ja mit ihren Pferden oder Hunden. Wenn es auf offizielle Auftritte wie jenen Charity-Event an diesem Wochenende geht, dann holt die „Big Bang Theory“-Beauty aber gern auch mal ihre sexy Seite hervor. In einem schwarzen Spitzendress, das besonders tiefe Einblicke gewährte, posierte die 32-Jährige am roten Teppich vor den Kameras.